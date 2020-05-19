Велике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів – ЗМІ

Олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.

Джерело: BuzzFeed News

Деталі: Велике журі США вивчає фінанси Коломойського під час розслідування, яке відстежував гроші з "Приватбанку" через лабіринт офшорних компаній в США, згідно з двома джерелами видання, знайомими з розслідуванням.

Розслідування великого журі в Клівленді є спробою США відстежити мільйони, які Коломойський і його спільники нібито відправили через банки.

Серед покупок: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхову офісну будівлю.

Колись Коломойський і його бізнес-партнери були великими гравцями на ринку комерційної нерухомості в Клівленді, володіючи територією майже 3 млн кв футів. Ще їм належить сталеливарний комбінат Warren в Огайо.

Коломойський повідомив виданню, що не знав про розслідування великого журі. Він заявив, що не порушував ніяких законів, і з ним не зв'язувалися з Мін'юсту США.

Бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, який теж був акціонером "Приватбанку", заявив, що ніколи не брав незаконно гроші в банку, і що нерухомість в США була куплена із законних засобів.

У зв'язку з розслідуванням великого журі федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою, і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха.

BuzzFeed нагадує, що розслідування українським регулятором виявило дефіцит в бухгалтерських книгах "Приватбанку" на $ 5,5 млрд і вони назвали це "масштабним і скоординованим шахрайством", в якому брали участь основні акціонери банку Коломойський і Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків, щоб закрити діру.

Передісторія: У квітні ЗМІ повідомляли, що Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.