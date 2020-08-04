Два кораблі з України були недалеко від місця вибуху в Бейруті

Два українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту столиці Лівану.

Джерело: співзасновник Tanker Trackers Самір Мадані у Twitter, MarineTraffic

Деталі: Спочатку аналітик опублікував інформацію, що два кораблі з України нещодавно прибули до порту, "могли перевозити будь-який товар, в тому числі й феєрверки".

Згодом Мадані видалив пост, попросив вибачення і повідомив, що кораблі, навпаки, ймовірно постраждали і до вибуху не мають ніякого стосунку. Він також зазначає, що на кораблі з Маріуполя, ймовірно, було зерно.

З інструменту MarineTraffic відомо, що від вибуху могли постраждали 5 суден. Серед них два, які прибули з України - MERO STAR та RAOUF H.

Згідно з сайтами Vesselfinder та MarineTraffic, які відслідковують місцезнаходження кораблів, вони дійсно стоять недалеко від порту.

Наскільки постраждали кораблі та чи є жертви - наразі не відомо.

Передісторія: Великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.