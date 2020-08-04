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У Бейруті стався вибух: по всій столиці вибиті вікна

Вівторок, 4 серпня 2020, 19:36
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Великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту.

Джерело: CNN

Деталі: Видання повідомляє, що джерелом вибуху стала велика пожежа на складі петард, розташований біля порту в Бейруті. Місцеві новини повідомляють про велику кількість поранених.

Багато будівель було пошкоджено вибухом, включаючи штаб-квартиру колишнього прем'єр-міністра Саада Харірі. Червона хмара повисла над містом.

За словами свідків, будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а відео місцевих ЗМІ показувало, що автомобілі були зруйновані і перекинуті.

За даними місцевих ЗМІ, вибухів було два, а кількість постраждалих перевалила за сотню.

Зруйновано кілька будинків, під завалами можуть бути люди. Ліванська армія надає допомогу екстреним службам.

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Публикация от Widad Taleb (@widadstaleb) 4 Авг 2020 в 8:43 PDT

Офіс ліванського видання The Daily Star:



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