У Бейруті стався вибух: по всій столиці вибиті вікна
Великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту.
Деталі: Видання повідомляє, що джерелом вибуху стала велика пожежа на складі петард, який розташований біля порту в Бейруті. Місцеві новини повідомляють про велику кількість поранених.
Багато будівель було пошкоджено вибухом, включаючи штаб-квартиру колишнього прем'єр-міністра Саада Харірі. Червона хмара повисла над містом.
За словами свідків, будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а відео місцевих ЗМІ показувало, що автомобілі були зруйновані і перекинуті.
За даними місцевих ЗМІ, вибухів було два, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
Зруйновано кілька будинків, під завалами можуть бути люди. Ліванська армія надає допомогу екстреним службам.
Upd. Щонайменше 10 тіл були доставлені в лікарні, повідомили агентству Reuters джерела в ліванських силах безпеки і службах охорони здоров'я.
#Beirut #Lebanon 💥💨 pic.twitter.com/pFXvDeKAgF— Best Tweet (@BestTweet___) August 4, 2020
Офіс ліванського видання The Daily Star:
BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH— Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020
Beirut. Lebanon. pic.twitter.com/BezpwC9jV4— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) August 4, 2020