У Бейруті стався вибух: по всій столиці вибиті вікна
Великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту.
Джерело: CNN
Деталі: Видання повідомляє, що джерелом вибуху стала велика пожежа на складі петард, розташований біля порту в Бейруті. Місцеві новини повідомляють про велику кількість поранених.
Багато будівель було пошкоджено вибухом, включаючи штаб-квартиру колишнього прем'єр-міністра Саада Харірі. Червона хмара повисла над містом.
За словами свідків, будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а відео місцевих ЗМІ показувало, що автомобілі були зруйновані і перекинуті.
За даними місцевих ЗМІ, вибухів було два, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
Зруйновано кілька будинків, під завалами можуть бути люди. Ліванська армія надає допомогу екстреним службам.
#Beirut #Lebanon 💥💨 pic.twitter.com/pFXvDeKAgF— Best Tweet (@BestTweet___) August 4, 2020
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Офіс ліванського видання The Daily Star:
BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH— Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020