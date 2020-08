У Бейруті стався вибух: по всій столиці вибиті вікна

Великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту.

Джерело: CNN

Деталі: Видання повідомляє, що джерелом вибуху стала велика пожежа на складі петард, розташований біля порту в Бейруті. Місцеві новини повідомляють про велику кількість поранених.

Багато будівель було пошкоджено вибухом, включаючи штаб-квартиру колишнього прем'єр-міністра Саада Харірі. Червона хмара повисла над містом.

За словами свідків, будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а відео місцевих ЗМІ показувало, що автомобілі були зруйновані і перекинуті.

За даними місцевих ЗМІ, вибухів було два, а кількість постраждалих перевалила за сотню.

Зруйновано кілька будинків, під завалами можуть бути люди. Ліванська армія надає допомогу екстреним службам.

Офіс ліванського видання The Daily Star:

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH