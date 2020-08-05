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За весь день лише три постріли: у штабі запевняють, що на Донбасі спокійно

Середа, 5 серпня 2020, 07:37

Станом на ранок 5 серпня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У вівторок, 4 серпня, збройні формування РФ здійснили 3 "провокативні поодинокі постріли" в бік українських позицій. Зокрема вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомету неподалік населеного пункту Піски. А пізніше поблизу Майорського ворог спробував спровокувати військових ОС одним пострілом з підствольного гранатомету. Таку ж тактику застосував і біля Луганського.

Від початку поточної доби з боку бойовиків зафіксовано ще один обстріл. Так, двома пострілами з підствольного гранатомету противник провокував бійців ОС поблизу Шумів.

Дослівно: "Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає".

Українська правда
Теми: ДонбасООСОРДЛО


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