Дії РФ щодо української церкви в Криму межують з геноцидом - представництво Зеленського

Росія продовжує проводити політику держави-окупанта щодо витіснення української церкви з анексованого Криму.

Джерело: Представництво президента України в Автономній Республіці Крим

Деталі: 4 серпня Верховний Російської Федерації відмовився переглядати рішення окупаційних судів на території Криму щодо виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.

Представництво на чолі з Антоном Кориневичем засудило таке рішення і вважає, що воно є втіленням політики держави-окупанта щодо витіснення Української Церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова.

Пряма мова: "Росія хоче, щоб в Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих заходів і дій для захисту Української Церкви".

"По суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму. Формально це не є геноцидом, але межує з ним. Нагадаю, що рішення про виселення з храму кримські суди постановили ще влітку 2019 року. Одночасно влада РФ намагаються знести каплицю в Євпаторії. За тиждень до цього архієпископ Климент отримав вимогу від судових приставів розібрати каплицю".

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