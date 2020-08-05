У Зеленського передумали будувати пам’ятник Каденюку за держкошт

В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що кошти для створення пам’ятника першому космонавту України Леоніду Каденюку будуть збирати через благодійний фонд, який створила родина космонавта.

Джерело: пресслужба ОП

Пряма мова Зеленського: "На похованні Леоніда Костянтиновича було чимало політиків найвищого рівня, та ніхто з них не спромігся вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Таке ставлення до власних героїв з боку держави є неприпустимим. Ми це змінимо".

Деталі: У ОП повідомили, що спочатку Зеленський доручив уряду вирішити питання щодо фінансування меморіалу.

Проте через складний і забюрократизований механізм виділення коштів процес створення пам’ятника за держкошт може розтягнутися на кілька років.

Зеленський вважає, що такий варіант не підходить, тому пам’ятник будуть робити за особисті кошти.

Зокрема, сім’я Каденюків самостійно розробила архітектурний проект монумента на честь космонавта.

Також його родина створила власну громадську організацію та благодійний фонд для збору коштів на встановлення пам’ятника.

Відзначається, що Зеленський з працівниками Офісу президента та уряду зробить внесок у благодійний фонд і, таким чином, сприятиме організації встановлення монумента.

Відкриття пам’ятника заплановане на 19 листопада – дату, коли Каденюк здійснив політ на шатлі "Колумбія".

Крім того в ОП повідомили, що готується серія державних ініціатив з ушанування українського астронавта.

Концепцію вшанування пам’яті Каденюка спільно розробляє ОП і Мінкульт. Її втілення заплановане до 70-річчя Леоніда Каденюка, 28 січня 2020 року.

Що було раніше: У січні 2020 року Зеленський поскаржився, що майже через два роки після смерті першого українського космонавта Леоніда Каденюка йому досі не облаштували меморіалу.

Президент додав, що фінансування меморіалу держава візьме на себе, про що уже домовилися з урядом.

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