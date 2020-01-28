Зеленський розповів, як Україна забула про Каденюка: Нам має бути соромно

Президент Володимир Зеленський поскаржився, що майже через два роки після смерті першого українського космонавта Леоніда Каденюка йому досі не облаштували меморіалу.

Джерело: Facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні я дізнався, що майже через два роки після смерті Леоніда Костянтиновича Каденюка й досі немає облаштованої могили та пам’ятника.

На прощанні з ним у 2018 році були політики найвищого рівня, та за весь цей час держава не спромоглася вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Нам має бути за це соромно.

Як мені відомо, проект меморіалу існує. Фінансування держава бере на себе, про що ми домовилися з урядом".

Деталі: За словами Зеленського, в Україні часто починають цінувати своїх героїв лише після смерті, а інколи не цінують навіть тоді, коли людини вже немає.

На думку президента, таке ставлення з боку держави потрібно змінювати раз і назавжди.

Зеленський нагадав, що 28 січня 2020 року Каденюку виповнилося б 69 років.

Крім того, він додав, що Каденюк для пробудження екіпажу "Колумбії" у 1997 році обрав гімн України. Таким чином "Ще не вмерла України" вперше пролунала в космосі над усією планетою Земля.

Довідка: Каденюк пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст з корисного навантаження.

У 1995 році потрапив до групи космонавтів Національного космічного агентства України.

Із 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК "Колумбія" (Columbia) місії STS-87.

Брав участь у розробці та випробуванні авіаційно-космічних систем, у їх ескізному та макетному проектуванні.

Літав більш ніж на 50 типах та модифікаціях літаків різного призначення, в основному — винищувачів, а також на американському тренувальному літаку Northrop T-38.

Каденюк – автор п'яти наукових праць. У 2017 році видав книгу "Місія – Космос".

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