Розвідник, якого хотіли підірвати російські спецслужби, став начальником ГУР

Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурба з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.

Джерело: укази президента за 5 серпня, Офіс президента

Дослівно: "Звільнити Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Призначити Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Деталі: Зміна начальника ГУР Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань, зазначили у пресслужбі Зеленського.

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