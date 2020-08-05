Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Розвідник, якого хотіли підірвати російські спецслужби, став начальником ГУР

Середа, 5 серпня 2020, 21:56

Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурба з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.

Джерело: укази президента за 5 серпня, Офіс президента

Дослівно: "Звільнити Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Призначити Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Деталі: Зміна начальника ГУР Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань, зазначили у пресслужбі Зеленського.

Передісторія:

  • 4 квітня 2019 року у Києві вибухнув Chevrolet Evanda, внаслідок чого чоловік, який закладав вибухівку, отримав поранення. Спершу повідомлялося, що підривник помер у лікарні, але він вижив.
  • Ім'я розвідника Б., який був мішенню підривника у квітні, слідство не називало. Деякі ЗМІ писали, що йдеться про майора сил спецрезерву ГУР Міноборони Кирила Буданова.
  • За даними СБУ, завдяки її діям у 2017 році російські спецслужби відклали чергову ліквідацію офіцера української розвідки, з травня 2018 року її підготовкою займався вже громадянин РФ Башир Куштов – але спроба в квітні 2019 року не вдалася.
  • Голосіївський райсуд Києва призначив 7 та 8 років в’язниці двом підривникам-громадянам Росії.

Українська правда
Теми: розвідкауказиЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 5 серпня: вибух у Лівані, видача "вагнерівців"

Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОПів

документСуд вирішив забрати у НАБУ справу про плівки Вовка

"Ультрас" висунули ультиматум Суркісу

"Київського терориста" взяли під варту

Уряд Італії може скасувати продаж острова сину ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва

Усі новини...
розвідка
Головний розвідник вважає, що вторгнення РФ в Україну буде, але не восени
Розвідка: У системі російського кураторства над ОРДЛО сталися зміни
Спецслужби РФ проводять спецоперації для ворожнечі й зміни влади в Україні – голова СЗР
Останні новини
23:08
На Миколаївщині – найвища динаміка захворювання на COVID-19
22:55
Уряд вирішив проблему несправедливих пенсій родин загиблих на Донбасі – ОПУ
22:28
На Донбасі зафіксували обстріл з боку російських найманців
22:06
"Шахтар" розгромив "Вольфсбург" і буде грати у чвертьфіналі Ліги Європи
21:56
Розвідник, якого хотіли підірвати російські спецслужби, став начальником ГУР
21:49
Новини економіки: ціна на газ, ФОпи, банк Ярославського
21:31
Новини 5 серпня: вибух у Лівані, видача "вагнерівців"
21:17
На Львівщині дитину врятували від рідкісної хвороби – ускладнення після COVID-19
20:58
Новим заступником Єрмака став один з керівників МВС уряду Азарова
20:34
фотоБойовики планували теракти в Україні: СБУ знайшла схрон з вибухівкою
Усі новини...