Розвідник, якого хотіли підірвати російські спецслужби, став начальником ГУР
Середа, 5 серпня 2020, 21:56
Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурба з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
Джерело: укази президента за 5 серпня, Офіс президента
Дослівно: "Звільнити Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Призначити Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Деталі: Зміна начальника ГУР Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань, зазначили у пресслужбі Зеленського.
Передісторія:
- 4 квітня 2019 року у Києві вибухнув Chevrolet Evanda, внаслідок чого чоловік, який закладав вибухівку, отримав поранення. Спершу повідомлялося, що підривник помер у лікарні, але він вижив.
- Ім'я розвідника Б., який був мішенню підривника у квітні, слідство не називало. Деякі ЗМІ писали, що йдеться про майора сил спецрезерву ГУР Міноборони Кирила Буданова.
- За даними СБУ, завдяки її діям у 2017 році російські спецслужби відклали чергову ліквідацію офіцера української розвідки, з травня 2018 року її підготовкою займався вже громадянин РФ Башир Куштов – але спроба в квітні 2019 року не вдалася.
- Голосіївський райсуд Києва призначив 7 та 8 років в’язниці двом підривникам-громадянам Росії.
Українська правда