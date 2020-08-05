Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідник, якого хотіли підірвати російські спецслужби, став начальником ГУР

Середа, 5 серпня 2020, 21:56
Розвідник, якого хотіли підірвати російські спецслужби, став начальником ГУР

Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурба з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.

Джерело: укази президента за 5 серпня, Офіс президента

Дослівно: "Звільнити Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Призначити Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Деталі: Зміна начальника ГУР Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань, зазначили у пресслужбі Зеленського.

Передісторія:

  • 4 квітня 2019 року у Києві вибухнув Chevrolet Evanda, внаслідок чого чоловік, який закладав вибухівку, отримав поранення. Спершу повідомлялося, що підривник помер у лікарні, але він вижив.
  • Ім'я розвідника Б., який був мішенню підривника у квітні, слідство не називало. Деякі ЗМІ писали, що йдеться про майора сил спецрезерву ГУР Міноборони Кирила Буданова.
  • За даними СБУ, завдяки її діям у 2017 році російські спецслужби відклали чергову ліквідацію офіцера української розвідки, з травня 2018 року її підготовкою займався вже громадянин РФ Башир Куштов – але спроба в квітні 2019 року не вдалася.
  • Голосіївський райсуд Києва призначив 7 та 8 років в’язниці двом підривникам-громадянам Росії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: розвідкауказиЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
розвідка
ГУР: Росія зараз завозить додаткові міни та вибухівки на ЗАЕС
Окупанти хочуть забирати житло українців у Енергодарі, щоб роздавати росіянам – ГУР
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: