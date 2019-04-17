СБУ "оживила" підривника-невдаху: це росіянин із диверсійної групи

Чоловік, який закладав вибухівку під автомобіль співробітника української розвідки і сам підірвався, живий і арештований – це громадянин Росії Олексій Комарічєв.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу 17 квітня, хоча раніше повідомлялося, що підривник втратив руку і помер у лікарні.

За його словами одна й та ж диверсійна група причетна і до вбивства керівника спецпризначенців ГУР Максима Шаповала, який загинув від вибуху авто 27 червня 2017 року в Києві, і до невдалої спроби вбивства розвідника 4 квітня 2019 року.

"Обидва теракти сплановані, профінансовані, організовані безпосередньо російськими спецслужбами. Це були спільні операції Федеральної служби безпеки РФ та Головного управління Генштабу ЗС РФ, більше відомої як військова розвідка Росії", – сказав Грицак.

"Організацію і здійснення обох терактів здійснювали одні й ті самі люди. Виконавець невдалої спроби підриву автомобілю недавно залишився живим, хоча він і перебуває у важкому стані у лікарні. Він заарештований", – заявив голова СБУ.

"Це керівник російської диверсійної терористичної групи, який безпосередньо закладав вибухівку під авто українського розвідника, – громадянин Російської Федерації Комарічєв Олексій Анатолійович, 1978 року народження", – повідомив він.

За словами Грицака, з ним діяв інший громадянин Росії Дзортов Тимур Мовлайович.

За даними СБУ, Комарічєв у різний час проходив службу як офіцер полку охорони уряду Москви та Федеральної служби безпеки РФ із контролю за обігом наркотиків, а з 2016 року "був звільнений за компрометуючих обставин" зі служби – і "під тиском ФСБ поступив на роботу до військової розвідки".

"За сприяння ФСБ він був звільнений з-під варти – оскільки він перебував деякий час навіть під вартою – та залучений до диверсійної діяльності на території країн Євросоюзу та України як офіцер російської військової уже розвідки", – заявив Грицак.

А Дзортов, 1988 р.н., який мешкав в Інгушетії, був членом оперативної бойової групи.

"Він контролював закладення Комарічєвим вибухового пристрою і мав забезпечувати його безпечний відхід", – сказав Грицак.

Дзортова затримали на конспіративній квартирі.

Він – колишній співробітник МВС Росії, учасник бойових дій на Північному Кавказі, до 2013 року служив в особистій охороні голови Інгушетії, у 2015-2017 роках працював заступником керівника глави Інгушетії.

"Комарічєв і Дзортов є громадянами Росії, але для прикриття терористичної діяльності в Україні вони мали при собі паспорти Киргизстану на прізвище на прізвища Ломако і Кірік", – пояснив Грицак.

Паспорти є фальшивкою, їхні номери відповідають номерам документів, які видавалися раніше громадянам Киргизстану, додав він. На думку Грицака, таке прикриття свідчить, що вбивства санкціоновані на найвищому рівні РФ.

"Дзортов і Комарічєв пройшли декілька етапів підготовки в Москві, у Дагестані та в Донецьку під керівництво офіцерів військової розвідки РФ", – сказав голова СБУ.

"Ліквідацію планувалося замаскувати під побутове вбивство за допомогою ножа – вбивство з хуліганських мотивів. Для цього Комарічєв пройшов тренування ножового бою, також його готували як підривника – це інший варіант реалізації наміру. Також відпрацьовувався варіант, за яким Дзортов мав убити українського офіцера з пістолета з глушником", – заявив Грицак.

Голова СБУ уточнив: "Перша спроба ліквідації була зроблена спецслужбами Росії ще в 2017 році, тоді Комарічєв і Дзортов намагалися потрапити в Україну через окуповану територію Донецької області за сприяння співробітника т. зв. "Міністерства безпеки ДНР".

"Їм мав допомагати громадянин України Шутов Олег Миколайович, 1966 р. н., мешканець Донецька. Саме ця особа 26 червня 2017 року заклала вибуховий пристрій під автомобіль генерала української розвідки Максима Шаповала", – заявив він.

Шутов потім виїхав із Києва до Росії, а звідти на Донбас. За словами Грицака, він належить до центру спецоперацій, яким керує Василь Євдокимов ("Лєнін"), який організував вбивство українського контррозвідника Олександра Хараберюша 31 березня 2017 року. Виконавиця того теракту Юлія Прасолова визнала свою вину й отримала 12 років в’язниці.

Шутов у 2017 році готував і теракт за участю Комарічєва й Дзортова: шукав їм конспіративні квартири, орендував транспорт для стеження, організовував переправлення до Києва пістолета з глушником. Вбивство він організовував із Донецька за допомогою шифрованого листування, сказав Грицак.

"Оперативники СБУ встановили усіх членів цієї агентурної мережі. В результаті вжитих СБУ заходів російські спецслужби у 2017 році скасували операцію, але в цілому не відмовилися від теракту. З травня 2018 року підготовкою операції з ліквідації офіцера української розвідки займалася вже інша особа – громадянин РФ Куштов Башир Абулхамідович, 1968 р.н.", – заявив Грицак.

Він зазначив, що Куштов брав участь у "брудних операціях ФСБ як на території Росії, так і в Туреччині, в тому числі й організації замовних вбивств чеченців-біженців".

"У 2017-2018 роках саме через Куштова Комарічєв і Дзортов отримували кошти від спецслужб Росії. Він також їм сприяв у логістичних моментах: наймі квартир, автомобілів тощо. Дії Куштова, Комарічєва і Дзортова координував ще один громадянин РФ на ім'я Рустем, який, за попередніми даними, є помічником керівника російської військової розвідки", – заявив Грицак.

"Рустем особисто опікувався тренуванням обох виконавців та приймав рішення щодо конкретного часу і способу ліквідації офіцера українських спецслужб, а також повідомив виконавцям про місця прихованого зберігання зброї та вибухівки у Києві, адже зброя передавалася так би мовити "безконтактним" способом", – сказав голова СБУ

"Але справжнім організатором цих вбивств, внаслідок яких загинули і Олександр Хараберюш, і Максим Шаповал, та мав бути ліквідований ще один офіцер української розвідки, є генерал-лейтенант ФСБ РФ Мінаєв Дмитро Вікторович – начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Росії, 1966 р.н.", – заявив він.

"У дні підриву автомобілів Хараберюша і Шаповала Мінаєв безпосередньо перебував на Донбасі, за нашими даними – безпосередньо у т.зв. "центрі спеціальних операцій центру МДБ ДНР", – сказав Грицак.