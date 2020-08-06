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Facebook вперше видалив допис Трампа

Четвер, 6 серпня 2020, 03:01
Фото: AP/Evan Vucci

Вперше в історії соцмережа Facebook видалила допис президента США Дональда Трампа.

Джерело: The Guardian

Деталі: Як повідомляє видання, публікація президента США містила відео, в якому він помилково стверджував, що діти "фактично невразливі перед COVID-19".

У Facebook вважають, що слова Трампа порушили правила соцмережі щодо поширення неправдивої інформації про коронавірус. Раніше компанія піддавалася різкій критиці за неодноразовий дозвіл президенту США порушувати правила спільноти.

Дослівно: "Це відео містить помилкові твердження про те, що група людей невразлива перед COVID-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої ​​дезінформації".

Нагадаємо:

Теми: СШАТрампкоронавірусвибори


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