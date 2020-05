Трамп погрожує закрити соцмережі після зауваження Twitter

Президент США погрожує соцмережам жорстким регулюванням або закриттям після того, як Twitter зробив зауваження до його посту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити жорсткіше регулювання або взагалі закрити компанії-соцмережі після того, як Twitter вперше опублікувала під його постом заклик до користувачів перевірити достовірність тверджень.

Попередження з’явилося під постом Трампа про те, що поштове голосування може дозволити масштабну фальсифікацію.

Трамп у зв’язку з цим заявив, що компанія діяла з політичним упередженням.

"Республіканці відчувають, що платформи соціальних медіа повністю приглушують консервативні голоси. Ми будемо суворо регулювати їхню діяльність або зачинимо їх, не дозволяючи цьому статися. Ми бачили, що вони намагалися зробити, і не змогли, у 2016 році. Ми не можемо допустити, щоб більш ускладнена версія цього сталася знову" - написав Трамп.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....