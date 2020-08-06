Збройні формування Росії один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

5 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 1 раз порушено проголошений режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням..

Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника".

Деталі: 5 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 1 раз порушено проголошений режим припинення вогню.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.