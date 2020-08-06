Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Збройні формування Росії один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

Четвер, 6 серпня 2020, 07:09

5 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 1 раз порушено проголошений режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням..

Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника".

Деталі: 5 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 1 раз порушено проголошений режим припинення вогню.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Теми: ООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 5 серпня: вибух у Лівані, видача "вагнерівців"

Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОПів

документСуд вирішив забрати у НАБУ справу про плівки Вовка

"Ультрас" висунули ультиматум Суркісу

"Київського терориста" взяли під варту

Уряд Італії може скасувати продаж острова сину ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва

Усі новини...
ООС
На Донбасі зафіксували обстріл з боку російських найманців
За весь день лише три постріли: у штабі запевняють, що на Донбасі спокійно
На Донбасі зафіксували три обстріли з боку окупанта
Останні новини
08:00
Головні новини середи і ночі: вибух у Лівані, видача "вагнерівців"
07:09
Збройні формування Росії один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі
06:22
Держдеп запропонував $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори
05:10
Twitter висунув ультиматум аккаунту Трампа
04:03
Коронавірус: число виявлених випадків наближається до 20 мільйонів
03:01
Facebook вперше видалив допис Трампа
01:53
Відео ФотоФахівці розрахували силу вибуху в Бейруті
01:01
Гриценко: "Бажання йти на вибори у мене немає"
00:32
Коронавірус на Буковині: лабораторія опрацювала 470 зразків, підтверджено 85 випадків COVID-19
00:10
Лукашенко пообіцяв видати Україні "вагнерівців" – ЗМІ
Усі новини...