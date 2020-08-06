Лідер "Голосу" озвучила гасло партії на вибори

Голова партії "Голос" Кіра Рудик повідомила, що основним гаслом політичної сили на місцевих виборах буде "Твій голос здатен", а політтехнологи є лише радниками для неї.

Джерело: інтерв’ю Кіри Рудик "Українській правді"

Пряма мова: "Твій голос здатен" (буде основним гаслом виборчої кампанії партії "Голос" – ред.). "Твій голос здатен – те чи те". Тобто месидж з підтвердженням – про попередні речі, які ми зробили, і з тим, що ми будемо робити далі".

Деталі: На запитання про політтехнологів Рудик відповіла, що є багато людей, які "хочуть радити і радять", але "рішення все одно треба приймати централізовано". Політтехнолога, який би визначав стратегію партії, у "Голосу" немає – "є декілька пропозицій", є політрада і є керівник, які приймають рішення.

Тобто технологічна група "Голосу" працює як радники. Називати імена Рудик не стала, бо "з усіма підписані документи про нерозголошення".

Генеральну лінію партії пропрацьовує голова Head of strategic communication – Ксенія Єфремова. За словами Рудик, "вона не з політики": "Ксенія бере все, що нам нарадили, ми приймаємо рішення, що, а потім вона це пакує, комунікація і так далі".

А головою виборчого штабу є Світлана Бондаренко: "Вона працювала в київському штабі цей рік. Вона – операційник, який не спеціалізується на виборах, але спеціалізується на процесах". Але досвід виборчих кампаній Бондаренко має: "По Києву, займалася "Самопоміччю".

Пряма мова Рудик: "Мені важливо, щоб вибори пройшли прозоро, щоб мені було не соромно, щоб я могла відчитатися за кожну копійку, і щоб у всіх було розуміння, що робити і до кого звертатися".

Про бюджет: "Його дуже мало. Те, що лишилося з минулих парламентських. Ще точно не знаю, скільки витратимо. Буду намагатися, щоб було менше, менше й менше. Тобто ми будемо вкладати гроші в зовнішню рекламну кампанію... Думаю, борди по Києву, реклама в інтернеті і, можливо, щось на телебаченні. Це так, по принципу тотальності.

А на місцях там вже кожен буде брати цей макет для себе і там уже хто на що спроможний. Тобто ми гроші в регіони не можемо давати, бо в нас їх немає. Але я їжджу всюди, де є люди, які кажуть: "Давайте виходити (на вибори – ред.)".