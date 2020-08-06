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"Голос" має трьох претендентів на крісло мера Києва

Четвер, 6 серпня 2020, 09:28
Голос має трьох претендентів на крісло мера Києва

Голова партії "Голос" Кіра Рудик повідомила, що в політичній силі обирають кандидата, який восени візьме участь у виборах міського голови Києва, серед трьох претендентів.

Джерело: інтерв’ю Кіри Рудик "Українській правді"

Пряма мова: "У нас 11 серпня буде з’їзд, на ньому ви побачите всіх кандидатів".

Деталі: Рудик зазначила, що всього претендентів на крісло київського мера троє, але відмовилася їх називати.

На питання, як партія буде обирати кандидата, голова політсили відповіла: "Ми говоримо багато про те, що буде краще. Є соціологія, є фактор впізнаваності. Є ще імідж партії і є ще гроші, які треба витратити на кампанію. Від цього буде залежати".

За її словами, кандидат повинен мати концепт того, яким чином буде працювати у Київраді і так далі. 

Рудик повідомила, що партія планує висувати кандидатів у мери у Києві, Львові, розглядає Івано-Франківськ та інші міста.

Також вона назвала чутками інформацію про те, що кандидатом в мери Києва від "Голосу" стане Сергій Притула.

Українська правда

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Теми: ГолосКиївмісцева владавибори
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