"Голос" має трьох претендентів на крісло мера Києва
Голова партії "Голос" Кіра Рудик повідомила, що в політичній силі обирають кандидата, який восени візьме участь у виборах міського голови Києва, серед трьох претендентів.
Джерело: інтерв’ю Кіри Рудик "Українській правді"
Пряма мова: "У нас 11 серпня буде з’їзд, на ньому ви побачите всіх кандидатів".
Деталі: Рудик зазначила, що всього претендентів на крісло київського мера троє, але відмовилася їх називати.
На питання, як партія буде обирати кандидата, голова політсили відповіла: "Ми говоримо багато про те, що буде краще. Є соціологія, є фактор впізнаваності. Є ще імідж партії і є ще гроші, які треба витратити на кампанію. Від цього буде залежати".
За її словами, кандидат повинен мати концепт того, яким чином буде працювати у Київраді і так далі.
Рудик повідомила, що партія планує висувати кандидатів у мери у Києві, Львові, розглядає Івано-Франківськ та інші міста.
Також вона назвала чутками інформацію про те, що кандидатом в мери Києва від "Голосу" стане Сергій Притула.