Росія заявила, що перехопила над Чорним морем літаки-розвідники США
Міноборони Росії заявляє, що його винищувач 5 серпня перехопив у Чорному морі два американських літаки-розвідники, які наближалися до кордону РФ.
Джерело: Міноборони РФ в Facebook
Дослівно: "Для перехоплення цілей в повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових з протиповітряної оборони сил Південного військового округу.
Екіпаж російського винищувача послідовно наблизився на безпечну відстань до повітряних об'єктів та ідентифікував їх як стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і літак базової патрульної авіації Р-8А "Посейдон" ВМС США".
Деталі: Відзначається, що після розвороту американських літаків-розвідників від кордону Росії винищувач повернувся на аеродром базування.
Що було раніше: Наприкінці червня американські винищувачі перехопили військові літаки РФ поблизу Аляски.
Передісторія:
- У 2019 році літаки НАТО перехоплювали російські літаки, що наближалися до повітряного простору Альянсу, майже 300 разів.