Росія заявила, що перехопила над Чорним морем літаки-розвідники США

Міноборони Росії заявляє, що його винищувач 5 серпня перехопив у Чорному морі два американських літаки-розвідники, які наближалися до кордону РФ.

Джерело: Міноборони РФ в Facebook

Дослівно: "Для перехоплення цілей в повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових з протиповітряної оборони сил Південного військового округу.

Екіпаж російського винищувача послідовно наблизився на безпечну відстань до повітряних об'єктів та ідентифікував їх як стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і літак базової патрульної авіації Р-8А "Посейдон" ВМС США".

Деталі: Відзначається, що після розвороту американських літаків-розвідників від кордону Росії винищувач повернувся на аеродром базування.

Що було раніше: Наприкінці червня американські винищувачі перехопили військові літаки РФ поблизу Аляски.

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