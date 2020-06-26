Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Американські винищувачі перехопили військові літаки РФ поблизу Аляски

П'ятниця, 26 червня 2020, 09:03
Фото з Twitter North American Aerospace Defense Command

Два російських військових літаки, які знаходилися в 80 км від острова Унімак недалеко від Аляски, були перехоплені американськими винищувачами.

Про це повідомив у четвер генерал Терренс Дж. О'Шонессі, командувач штабу повітряної оборони Північної Америки NORAD, передає "Європейська правда" з посиланням на The Washington Times.

Він підкреслив, що це п'ятий інцидент такого роду в цьому місяці в цьому районі, але порушення повітряного простору США або Канади не відбулося. Російські літаки були ідентифіковані як машини типу Іл-38, що входять до складу морського розвідувального патруля.

Представник NORAD Кемерон Хіллер уточнив, що це дев'ятий такий інцидент біля узбережжя Аляски або Канади в цьому році. Однак він підкреслив, що всі такі взаємодії "безпечні і професійні".

З тих пір як Росія відновила діяльність дальньої авіації в 2007 році, в середньому було близько семи перехоплень на рік, сказав Хіллер.

Шість днів тому російські винищувачі перехопили над Охотським морем два американські стратегічні бомбардувальники B-52H, які летіли на значній відстані від державного кордону Росії.

Теми: СШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
США
У світі за добу виявили 180 тисяч випадків коронавірусу, 80 тисяч в США та Бразилії
SpaceX запускає чергову партію супутників. На орбіті Землі вже 538 модулів системи Starlink
США ввели персональні санкції проти Ірану через поставки бензину для Венесуели
Останні новини
23:24
Угорщина пропонує відправити в Україну інженерний батальйон через паводки
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!