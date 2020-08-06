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В армії знову понад 30 хворих на COVID-19

Четвер, 6 серпня 2020, 12:04
Фото з Facebook Командування Медичних сил ЗСУ

За минулу добу у Збройних силах України зафіксували 34 нових випадки захворювання на коронавірус.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: 9 хворих госпіталізовані, їхній стан задовільний, 25 лікуються вдома під наглядом медиків. 

Загалом станом на 6 серпня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 265 осіб. Всього за час пандемії 5 людей померли, 661 – одужала. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 588 осіб.  

Що було раніше: За добу 4 серпня у ЗСУ коронавірус підтвердили у 31 людини.

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Теми: коронавірусарміяЗбройні сили


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