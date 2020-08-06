Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко запевнив, що в Україну з Білорусі ніколи не увійдуть війська РФ

Четвер, 6 серпня 2020, 22:37

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що російські війська ніколи не зайдуть на територію України з північного кордону.

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону

Деталі: Гордон запитав, чи може він підтвердити те, що колись казав п’ятому президенту Петру Порошенку – що з території Білорусі російські війська ніколи не зайдуть в Україну.

Пряма мова Лукашенко: "Ніколи! Тим більше зі зброєю! Це мій кордон, і кордон буду захищати тільки я. Ні росіяни, які б вони не були, ні американці, ні французи. Тільки ми.

Ми цей кордон (з Україною) закрили, ми його оберігаємо і для вас, і для нас. Він абсолютно вільний для звичайних людей.

Нагадаємо: Згідно з даними Міноборони, Росія завезла в Україну через кордон озброєння та військової техніки: танків — 480 одиниць; бойових броньованих машин — більше 900 одиниць; гармат і гаубиць — близько 450 одиниць; мінометів — близько 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню — близько 210; засобів протиповітряної оборони — близько 700; протитанкових засобів — близько 450.

Роман Петренко, УП
Теми: ЛукашенкоУкраїнаПрикордонна службавійнаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 6 серпня: запрошення від Лукашенка, підвищення зарплат

інфографікаРейтинг "Слуги народу" продовжує падати, наближається до 25%

Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень

Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати

аудіоКерівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК

"Слуга народу" розпочала передвиборчу кампанію і озвучила гасло

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко заявляє, що у Білорусі затримали "кількох осіб з паспортами США"
В Білорусі затримали керівника штабу суперниці Лукашенка для "профілактичної бесіди"
У Венедіктової відреагували на запрошення Лукашенка до Білорусі
Останні новини
23:08
Лукашенко про Зеленського: Володя – хороший
22:37
Лукашенко запевнив, що в Україну з Білорусі ніколи не увійдуть війська РФ
22:17
Нардеп Гетманцев одужав від коронавірусу
21:58
Зеленський на передовій нагадав військовим, що вони можуть стріляти у відповідь
21:37
Новини 6 серпня: запрошення від Лукашенка, підвищення зарплат
21:18
Стерненку послабили запобіжний захід
20:53
Спека та короткочасні дощі: погода на вихідні
20:42
Новини економіки: "Мотор Січ" і Ярославський, мінімальна зарплата, ціна на газ
20:35
Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу може з’явитися до президентських виборів
20:13
З "Приватбанку" звільнився голова IT-відділу через обмеження у зарплатні
Усі новини...