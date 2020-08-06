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Лукашенко запевнив, що в Україну з Білорусі ніколи не увійдуть війська РФ

Четвер, 6 серпня 2020, 22:37
Лукашенко запевнив, що в Україну з Білорусі ніколи не увійдуть війська РФ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що російські війська ніколи не зайдуть на територію України з північного кордону.

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону

Деталі: Гордон запитав, чи може він підтвердити те, що колись казав п’ятому президенту Петру Порошенку – що з території Білорусі російські війська ніколи не зайдуть в Україну.

Пряма мова Лукашенко: "Ніколи! Тим більше зі зброєю! Це мій кордон, і кордон буду захищати тільки я. Ні росіяни, які б вони не були, ні американці, ні французи. Тільки ми.

Ми цей кордон (з Україною) закрили, ми його оберігаємо і для вас, і для нас. Він абсолютно вільний для звичайних людей.

Нагадаємо: Згідно з даними Міноборони, Росія завезла в Україну через кордон озброєння та військової техніки: танків — 480 одиниць; бойових броньованих машин — більше 900 одиниць; гармат і гаубиць — близько 450 одиниць; мінометів — близько 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню — близько 210; засобів протиповітряної оборони — близько 700; протитанкових засобів — близько 450.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоУкраїнаПрикордонна службавійнаРосія
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