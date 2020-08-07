Президент США Дональд Трамп підписав указ "про боротьбу з загрозою TikTok".

Джерело: ВВС

Деталі: Указ зобов’язує американські компанії протягом 45 днів припинити операції з компанією-власником додатка ByteDance. В указі також йдеться, що США мають "зробити агресивні кроки проти власників TikTok для захисту національних інтересів США.

Що передувало:

Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначається, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.

1 серпня ЗМІ повідомили, що компанія Microsoft припинила переговори про покупку соціальної мережі TikTok.

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