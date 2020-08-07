Одразу два антирекорди COVID в Україні: 1 453 хворих і 33 померлих за добу

За добу 6 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1 453 осіб, 33 хворих померли, 531 особа одужала.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: У Києві за останню добу зафіксовано 186 нових випадків захворювання на COVID-19, в Одеській області – 156, у Львівській області – 152, у Харківській області – 146, в Івано-Франківській області – 131, у Рівненській – 100 випадків.

У Чернівецькій області – 94 нових хворих, у Київській області – 78, у Закарпатській – 76, у Волинській – 54, у Тернопільській – 35, у Вінницькій – 34.

Летальних випадків найбільше у Львівській області – 11. На Закарпатті померли 4 людини, в яких виявили коронавірус, в Одеській області – 3, в Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Харківській, Кіровоградській – по 2, на Волині, Тернопільщині, Вінниччині, у Миколаївській та Сумській областях – по 1.

У столиці Київ – цієї доби без втрат від COVID-19.

Загалом із початку березня в Україні було виявлено 78 261 хворого на коронавірус SARS CoV 2, із них 1 852 людини померли, а 43 055 вже одужали. Зараз хворобу намагаються подолати 33 354 людини.

Найбільше активно хворих зараз у Львівській області (7 456), у Києві (5 873), в Івано-Франківській області (3 288), у Закарпатській області (3 058) та в Одеській області (2 448).

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що 6 серпня в Україні було здійснено 35 719 тестувань на COVID-19, із низ 18 410 методом ПЛР і 17 309 методом ІФА.

Від УП: Попередній антирекорд добової захворюваності був напередодні – 1 318 випадків (впродовж доби 5 серпня), а максимальна кількість померлих від коронавірусу досі була 31 (за добу 6 червня, і за добу 5 серпня).

Динаміку епідемії COVID-19 в Україні та світі можна простежити на інфографіці "Української правди".

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