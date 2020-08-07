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СБУ у Дніпропетровській області відхрестилася від обшуків у Корбана

П'ятниця, 7 серпня 2020, 11:12
Fb Svetlana Kryukova

У Службі безпеки України заявляють, що її працівники з Дніпропетровської області не причетні до обшуків у Геннадія Корбана чи його оточення, їх проводила Фіскальна служба.

Джерело: Управління СБУ у Дніпропетровській області у Facebook, не називаючи імен

Дослівно обласне СБУ: "Співробітники Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області не брали участі у слідчих діях, які сьогодні (6 серпня – ред.) проводить ДФС у представників комерційних структур у Дніпрі, пов‘язаних з публічними фігурами в тому числі.

Окремо зазначаємо: Служба безпеки України є поза політикою і діє виключно у межах завдань та повноважень, визначених чинним законодавством нашої держави".

Цьому передувало: 6 серпня Корбан повідомив: "Працівники СБУ разом з працівниками податкової поліції прийшли в будинок з обшуками до моїх бізнес-партнерам, друзям і навіть родичам. І це 125 обшук за останні два місяці".

А командир "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош написав: "Надійшла інформація про обшук в квартирі Геннадія Корбана".

Теми: КорбанСБУДніпропетровська областьФіскальна служба


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