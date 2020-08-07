Зеленський відповів на петицію про Києво-Печерську лавру для УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський заявив, що питаннями використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату займається Кабінет міністрів.

Джерело: відповідь президента на петицію Родіона Абрамовича від 6 серпня

Дослівно: "Кабінет міністрів конституційно визнаний тим органом, на який покладено здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону (пункт 5 статті 116).

Розпорядженням Кабінету міністрів від 11 липня 2013 року № 519-р будівлі і споруди по вул. Лаврській, 11, та по вул. Лаврській, 15, у Києві згідно з визначеним переліком передано у безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви (МП)".

Деталі: Автор петиції і підписанти закликали Зеленського залишити Києво-Печерську лавру у користуванні Української православної церкви Московського патріархату та відхилити петицію про її передачу Православній церкві України.

Петиція зібрала 25 тисяч 408 голосів – цього достатньо для її розгляду президентом.

Стосовно відхилення петиції № 22/092966-еп Зеленський зазначив, закон "Про звернення громадян" не передбачає механізму відхилення електронних петицій.

Він також нагадав, що згадане звернення набрало необхідну кількість підписів на його підтримку, в установленому порядку було розглянута, і на нього була надана відповідь.

