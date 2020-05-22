Зеленський відповів на петицію із закликом забрати Київську лавру в УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський заявив, що питаннями оренди Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату займається Кабінет міністрів.

Джерело: сайт президента

Деталі: Автори петиції вимагають у глави держави "припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди та передати Києво-Печерську лавру у використання Православній Церкві України".

Петицію вже підписали 27,5 тис. людей, чого більш ніж достатньо для розгляду цього питання президентом.

Дослівно відповідь Зеленського: "Відповідно до пункту 5 статті 116 Основного Закону України Кабінет Міністрів України здійснює управління об'єктами державної власності.

Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері економіки щодо здійснення відповідно до закону управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами, делегування в установленому законом порядку окремих повноважень щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, визначено Законом України "Про Кабінет Міністрів України" (абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 20)".

Нагадаємо: Раніше на сайті президента з’явилася петиція з вимогою до Зеленського розірвати договір оренди Києво-Печерської лаври з УПЦ МП та передати релігійну святиню у використання ПЦУ.

У мотиваційній частині петиції звертається увага на те, що Православна церква України — автокефальна православна церква на території України, і Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії.

На думку підписантів, цілком справедливо, щоб духовну святиню використовувала православна конфесія, яка визнана православним світом автокефальною православною церквою на території України.

Водночас зазначається, що Українська православна церква Московського патріархату не є автокефальною. Крім того, високі церковні ієрархи УПЦ МП були неодноразово помічені у висловлюваннях та діях, направлених проти українського народу, та наводяться факти на підтвердження цього.