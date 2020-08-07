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У Білорусі на 10 діб заарештували діджеїв, які включили "Перемен" на концерті

П'ятниця, 7 серпня 2020, 17:57
У Білорусі на 10 діб заарештували діджеїв, які включили Перемен на концерті

У Білорусі заарештували на 10 діб діджеїв, які в Мінську на організованому владою святі включили пісню "Перемен" Віктора Цоя.

Джерело: tut.by

Деталі: 6 серпня близько 19:00 на провладному концерті з звукопідсилювачів раптово зазвучала пісня групи Кіно "Перемен". Присутні почали підспівувати, багато підняли вгору руки з білими браслетами і стрічками.

Майже відразу організатори вирвали проводи з апаратури.

Через кілька годин правозахисний центр "Весна" повідомив, що обидва діджея затримані.

7 серпня суд оголосив рішення у справах діджеїв - обидва отримали по 10 діб.

Довідково: Ця пісня наразі асоціюється у молоді Білорусі, яка виступає за зміни проти президентства Олександра Лукашенка. Її вмикають та співають на опозиційних мітингах.

Нагадаємо

  • Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.
  • Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).

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Теми: БілорусьЛукашенко
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