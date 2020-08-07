МОЗ пропонує на третину збільшити кількість тестувань на COVID-19
П'ятниця, 7 серпня 2020, 19:03
Міністерство охорони здоров’я у понеділок запропонує Кабміну збільшити на третину кількість тестувань на 100 тисяч людей.
Джерело: очільник міністерства Максим Степанов на брифінгу за результатами засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо COVID-19
Пряма мова Степанова: "Зараз це 24 тести на 100 тисяч населення, а запропонуємо ми, щоб було 32 тести на 100 тисяч населення.
Нам важливо максимально виявляти хворих на коронавірусну хворобу, володіти реальною статистикою, що у нас відбувається в країні та швидко реагувати".
Деталі: Ці зміни запропонують на засіданні уряду в понеділок.
Нагадаємо: За добу 6 серпня в Україні коронавірусом заразилася рекордна кількість людей – 1453 особи.
Роман Петренко, УП