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МОЗ пропонує на третину збільшити кількість тестувань на COVID-19

П'ятниця, 7 серпня 2020, 19:03

Міністерство охорони здоров’я у понеділок запропонує Кабміну збільшити на третину кількість тестувань на 100 тисяч людей.

Джерело: очільник міністерства Максим Степанов на брифінгу за результатами засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо COVID-19

Пряма мова Степанова: "Зараз це 24 тести на 100 тисяч населення, а запропонуємо ми, щоб було 32 тести на 100 тисяч населення.

Нам важливо максимально виявляти хворих на коронавірусну хворобу, володіти реальною статистикою, що у нас відбувається в країні та швидко реагувати".

Деталі: Ці зміни запропонують на засіданні уряду в понеділок.

Нагадаємо: За добу 6 серпня в Україні коронавірусом заразилася рекордна кількість людей – 1453 особи.

Роман Петренко, УП
Теми: МОЗкоронавірускарантин


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