Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ повідомляють про затримання українських журналістів у Мінську

П'ятниця, 7 серпня 2020, 19:21
ЗМІ повідомляють про затримання українських журналістів у Мінську
фото: настоящее время

У готелі "Мінськ" в столиці Білорусі затримали українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка, які працюють штатними кореспондентами телеканалу "Настоящее время".

Джерело: "Настоящее время"

Деталі: За даними видання, їх везуть до Московського РУВС Мінська. Причина затримання на цей момент невідома.

Ромалійськаі Гребенюк є громадянами України, Баранюк - громадянин Росії.

Телефони трьох затриманих і кореспондента в Білорусі зараз заблоковані - повідомляє "Настоящее время".

Тим часом Euroradio повідомляє, що їм інкримінують порушення законодавства про ЗМІ - роботу в Білорусі без акредитації.

Що було раніше: У Білорусі заарештували на 10 діб діджеїв, які в Мінську на організованому владою святі включили пісню "Перемен" Віктора Цоя.

Теми: ЗМІБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: