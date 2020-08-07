ЗМІ повідомляють про затримання українських журналістів у Мінську

У готелі "Мінськ" в столиці Білорусі затримали українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка, які працюють штатними кореспондентами телеканалу "Настоящее время".

Джерело: "Настоящее время"

Деталі: За даними видання, їх везуть до Московського РУВС Мінська. Причина затримання на цей момент невідома.

Ромалійськаі Гребенюк є громадянами України, Баранюк - громадянин Росії.

Телефони трьох затриманих і кореспондента в Білорусі зараз заблоковані - повідомляє "Настоящее время".

Тим часом Euroradio повідомляє, що їм інкримінують порушення законодавства про ЗМІ - роботу в Білорусі без акредитації.

Що було раніше: У Білорусі заарештували на 10 діб діджеїв, які в Мінську на організованому владою святі включили пісню "Перемен" Віктора Цоя.