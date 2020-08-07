Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЗМІ повідомляють про затримання українських журналістів у Мінську

П'ятниця, 7 серпня 2020, 19:21
фото: настоящее время

У готелі "Мінськ" в столиці Білорусі затримали штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее время" - українців Ірину Ромалійскую та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

Джерело: "Настоящее время"

Деталі: За даними видання, їх везуть до Московського РУВС Мінська. Причина затримання на цей момент невідома.

Ромалійская і Гребенюк є громадянами України, Баранюк - громадянин Росії.

Телефони трьох затриманих і кореспондента в Білорусі зараз заблоковані - повідомляє "Настоящее время".

Тим часом Euroradio повідомляє, що їм інкримінують порушення законодавства про ЗМІ - роботу в Білорусі без акредитації.

Що було раніше: У Білорусі заарештували на 10 діб діджеїв, які в Мінську на організованому владою святі включили пісню "Перемен" Віктора Цоя.

Теми: ЗМІБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМінюст продає в’язницю за 3,5 км від моря

Путін і Лукашенко поговорили про затриманих у Білорусі "вагнерівців"

Зеленський про Татарова: Залишилося багато нормальних, які не побігли за Януковичем

Американський Мін'юст вимагає конфіскувати у Коломойського нерухомість у США

На COVID захворіли ще 103 дитини і стало багато складних випадків – Степанов

Одразу два антирекорди COVID в Україні: 1 453 хворих і 33 померлих за добу

Усі новини...
ЗМІ
Радник Єрмака розповів, як "модерує" перед ефірами "слуг народу"
Медіарух про справу Шеремета: Доказів недостатньо, вимагаємо справедливості
Reuters розповів про російських військових у Криму, не згадавши про окупацію
Останні новини
19:21
ЗМІ повідомляють про затримання українських журналістів у Мінську
19:03
МОЗ пропонує на третину збільшити кількість тестувань на COVID-19
18:42
На трьох весіллях на Буковині коронавірус "підхопили" 20% гостей
18:26
фотоСвітоліна відмовилася від участі на турнірі US Open
18:16
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
17:57
В Іспанії екстрено посадили літак через українця, який відмовився надягти маску
17:57
У Білорусі на 10 діб заарештували діджеїв, які включили "Перемен" на концерті
17:50
DCH гарантує збереження виробничої бази і технологій "Мотор Січ" – Ярославський
17:29
фотоУ Києві вкрали 12 нових тросів на Подільському мосту
17:25
Ярославський: Прокуратура повторно арештувала акції "Мотор Січ"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!