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Затриманих у Білорусі журналістів депортують

П'ятниця, 7 серпня 2020, 22:41
Затриманих у Білорусі журналістів депортують
фото: euroradio.fm

Трьох журналістів "Настоящего времени", яких затримали вдень 7 серпня в Мінську, збираються депортувати з Білорусі.

Джерело: журналіст "Настоящего времени" в ефірі

Деталі: Журналістів затримали в готелі, потім повезли до поліцейського відділку. Коли їх вивозили звідти, один з кореспондентів встиг крикнути своєму колезі, який стояв біля РУВС, два слова – "готель" та "аеропорт".

Видання повідомляє, що трьох журналістів, серед яких двоє українців (Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк) і один росіянин, ввечері збираються депортувати з Білорусі. За попередньою інформацією, затримання пов'язане зі статусом акредитації трьох журналістів.

Телеканал "Настоящее время" запевняє, що вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, але їм її не надали.

Дослівно: "Відмова влади Білорусі своєчасно акредитувати наших журналістів - ще один приклад зневаги до прав вільної преси і праву громадян Білорусі на інформацію без цензури. Ми обурені затриманням наших журналістів і вимагаємо дотримання владою визнаного в усьому світі права журналістів на виконання своєї професійної діяльності".

Upd. Посольство України в Білорусі зв'язалося із представниками місцевих правоохоронних органів. Консул очікує від білоруської сторони на офіційне підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги. Справа перебуває на контролі МЗС та посольства України в Білорусі.

Що було раніше: Удень 7 серпня у готелі "Мінськ" в столиці Білорусі затримали українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка, які працюють штатними кореспондентами телеканалу "Настоящее время".

Роман Петренко, УП
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