ЄС знову не вніс Україну до переліку держав, яким відкриває кордони
П'ятниця, 7 серпня 2020, 23:24
Україна не увійшла до оновленого списку країн, громадянам яких дозволяють в’їхати в країни Європейського Союзу під час пандемії.
Джерело: рішення Ради ЄС
Деталі: На засіданні ухвалили рішення додати низку держав до "зеленого переліку".
З суботи, 8 серпня, усі члени Європейського союзу мають відкрити кордони для громадян таких країн:
- Австралія;
- Канада;
- Грузія;
- Японія;
- Нова Зеландія;
- Руанда;
- Південна Корея;
- Таїланд;
- Туніс;
- Уругвай;
- Китай (за умови взаємності).
Нагадаємо: За добу 6 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1 453 осіб, 33 хворих померли, 531 особа одужала.
За критеріями, які оприлюднювали раніше, кордони ЄС мали лишити закритими для українців.
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Українська правда