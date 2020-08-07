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ЄС знову не вніс Україну до переліку держав, яким відкриває кордони

П'ятниця, 7 серпня 2020, 23:24

Україна не увійшла до оновленого списку країн, громадянам яких дозволяють в’їхати в країни Європейського Союзу під час пандемії.

Джерело: рішення Ради ЄС

Деталі: На засіданні ухвалили рішення додати низку держав до "зеленого переліку".

З суботи, 8 серпня, усі члени Європейського союзу мають відкрити кордони для громадян таких країн:

  • Австралія;
  • Канада;
  • Грузія;
  • Японія;
  • Нова Зеландія;
  • Руанда;
  • Південна Корея;
  • Таїланд;
  • Туніс;
  • Уругвай;
  • Китай (за умови взаємності).

Нагадаємо: За добу 6 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1 453 осіб, 33 хворих померли, 531 особа одужала.

За критеріями, які оприлюднювали раніше, кордони ЄС мали лишити закритими для українців.

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Українська правда
Теми: ЄСУкраїнакоронавірусепідемія


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