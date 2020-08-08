Ліга чемпіонів: "Реал" та "Ювентус" залишають турнір на стадії 1/8 фіналу

Мадридський "Реал" зупинився на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді з англійським "Манчестер Сіті" королівський клуб поступився на виїзді з рахунком 1:2.

Нагадаємо, що перший матч у Мадриді завершився перемогою британців 2:1.

У матчі в Манчестері господарі першими відрили рахунок у грі після помилки воротаря та захисника "Реала" Рафаеля Варана. У результаті Рахім Стерлінг пробиває Тібо Куртуа - 1:0. На 28-й хвилині Карім Бензема зрівняв рахунок у цій грі.

На 68-й хвилині, після ще однієї помилки в захисті, Варана Жезус оформив дубль, легко перегравши воротаря "Реала" - 2:1.

У ще одному матчі дня Ліги чемпіонів за п`ятницю, 7 серпня, "Ювентус" з рахунком 2:1 здолав французький "Ліон", але далі йде клуб з Франції. Нагадаємо, що в першій грі у Франції "Ліон" переграв "Стару Синьйору" 1:0.

У зустрічі в Турині свій виграшний м’яч забили французи ще в першому таймі. На 12-й хвилині пенальті реалізував Мемфіс Депай. На 43-й хвилині Кріштіану Роналду ударом з 11-метрової позначки зрівняв рахунок.

У другому таймі Роналду оформив дубль, але цього виявилося замало для загального успіху.