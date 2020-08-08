Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь депортувала двох українських журналістів

Субота, 8 серпня 2020, 01:11
Білорусь депортувала двох українських журналістів

Двох українських журналістів "Настоящего времени", яких затримали вдень 7 серпня в Мінську, депортували з Білорусі на батьківщину.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Деталі: За інформацією посольства України в Білорусі, "двох затриманих в Мінську журналістів-громадян України депортували. О 23:40 вони вилетіли до України авіарейсом Мінськ-Одеса".

Одна з депортованих Ірина Ромалійська повідомила в Facebook, що паралельно журналістам "вліпили заборону на в'їзд". За словами її колеги Івана Гребенюка, заборона терміном у 10 років.

Пряма мова: "Наскільки я зрозуміла, приводом став вчорашній ефір "Настоящего времени". Співробітники, які допитують нас, переказували мені точки, з яких я включалася".

Передісторія: Удень 7 серпня у готелі "Мінськ" в столиці Білорусі затримали українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка, які працюють штатними кореспондентами телеканалу "Настоящее время".

 
фото: facebook / Ірина Ромалійська

Їх звинуватили в тому, що вони порушили законодавство про ЗМІ – працювали в Білорусі без акредитації. Телеканал "Настоящее время" запевняє, що вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, але їм її не надали.

Росіянина теж збиралися депортувати.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусьдепортація УкраїнаЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: