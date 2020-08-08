Білорусь депортувала двох українських журналістів

Двох українських журналістів "Настоящего времени", яких затримали вдень 7 серпня в Мінську, депортували з Білорусі на батьківщину.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Деталі: За інформацією посольства України в Білорусі, "двох затриманих в Мінську журналістів-громадян України депортували. О 23:40 вони вилетіли до України авіарейсом Мінськ-Одеса".

Одна з депортованих Ірина Ромалійська повідомила в Facebook, що паралельно журналістам "вліпили заборону на в'їзд".

Пряма мова: "Наскільки я зрозуміла, приводом став вчорашній ефір "Настоящего времени". Співробітники, які допитують нас, переказували мені точки, з яких я включалася".

Передісторія: Удень 7 серпня у готелі "Мінськ" в столиці Білорусі затримали українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка, які працюють штатними кореспондентами телеканалу "Настоящее время".

фото: facebook / Ірина Ромалійська

Їх звинуватили в тому, що вони порушили законодавство про ЗМІ – працювали в Білорусі без акредитації. Телеканал "Настоящее время" запевняє, що вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, але їм її не надали.

Росіянина теж збиралися депортувати.