У компанії, яка вивезла ванти з Подільського мосту, проходять обшуки - "Чесно"

Поліція проводить обшуки в ТОВ "Інжинірингова мостова компанія", яка вивезла ванти (троси) з Подільсько-Воскресенського мосту і цим викликала обурення мера Києва Віталія Кличка.

Джерело: рух "Чесно"

Деталі: Представник компанії Володимир Боліхов називає обшук пограбуванням, оскільки слідчі Подільського управління поліції вилучили в компанії не лише всю документацію, але й оргтехніку і не дали змоги зробити опис вилученого.

Він запевняє також, що жодної крадіжки, про яку каже мер, не було: ванти - власність ТОВ, яку вони вивезли на склад для охорони.

Боліхов у коментарі "Чесно" розповів, що генпідрядник ТОВ "Еко-Буд-Трейд" завинив компанії майже 200 мільйонів гривень.

Пряма мова: "Нам не підписують акти виконаних робіт. Наприклад, немає акту виконаних робіт про те, що розібрані тимчасові іржаві опори. Немає. Вони ж розібрані! Усі це бачать, але акт не підписаний. І можна нам не платити, а говорити, ніби це ми винні гроші, бо ми брали передоплату. Але ж нам понад передоплату винні майже 200 мільйонів гривень, бухгалтерія знає краще. Ми зробили дуже багато робіт, і клали асфальт, і робили водовідведення, і фарбували, робили деформаційні шви та інше. Коли нас рік тому приходили перевіряти, то на мості працювало 185 працівників".

Деталі: На підтвердження того, що ТОВ "Інжинірингова мостова компанія" звернулася з проханням передати ванти генпідряднику, Боліхов надіслав копію листа, датованого 5 серпня. У листі також ідеться про те, що 12 вант потребують охорони, оскільки невстановлені особи пошкодили їхню упаковку.

Після того компанією було прийнято рішення перевезти ванти на охоронюваний склад, про що надісланий лист 6 серпня, того ж дня, коли працівники їх повантажили й вивезли.

За словами Боліхова, вантажили ванти близько двох годин і за цей час ніхто не викликав поліцію.

Що було раніше: 7 серпня Кличко написав у Facebook, що зловмисники вкрали з мосту 12 нових вантів, які Київ отримав від німецького виробника.

За словами мера, він звернувся до поліції щодо "бандитських дій, які відбулися на Подільсько-Воскресенському мосту".

Він розповів, що молодики спортивної статури у складі приблизно 15 осіб, одягнені в спецодяг дорожників, відтіснили та заблокували співробітників охорони мостового переходу. Нападники загнали на міст дві вантажівки і автокран, завантажили та вивезли з будівельного майданчика 12 нових вантів, що місто отримало від німецького виробника. Це троси, які мають тримати конструкцію мосту.