Коронавірус в Україні: знову антирекорд, 1489 випадків

За минулу добу, 7 серпня, в Україні виявлено 1 489 нових випадків коронавірусу. При цьому 27 людей померло, 600 – одужало.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Києві – 200.

Іще 165 випадків виявили на Одещині, 154 – на Львівщині, 134 – на Харківщині. В Івано-Франківській області 126 нових випадків.

Найбільше летальних випадків (5) минулої доби сталося на Львівщині. Іще по 3 людини померли у Києві, а також Івано-Франківській і Харківській областях.

По 2 смерті від коронавірусу сталося в Чернівецькій, Закарпатській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Іще по одному летальному випадку зафіксовано в Київській, Одеській, Житомирській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Що передувало: За добу 6 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1 453 осіб, 33 хворих померли, 531 особа одужала. Це був антирекорд за кількістю нових випадків та кількістю померлих за добу.

Динаміку епідемії COVID-19 в Україні та світі можна простежити на інфографіці "Української правди".

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