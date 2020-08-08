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Степанов ініціюватиме посилення контролю за карантинними заходами

Субота, 8 серпня 2020, 09:41

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов ініціюватиме посилення контролю за дотриманням карантинних заходів в Україні.

Джерело: Степанов на брифінгу в суботу

Деталі: Міністр повідомив, що за минулу добу було встановлено одразу два антирекорди щодо поширення коронавірусу в Україні – за кількістю нових випадків (1489) і за кількістю госпіталізованих (294).

Степанов нагадав, що госпіталізації потребують люди, які мають важкий або середньої важкості перебіг коронавірусної хвороби. Також він звернув увагу на високу кількість померлих за добу – 27 осіб.

Пряма мова: "Ми бачимо дуже суттєве погіршення ситуації. Я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за контролювання всіх наших заходів, щодо обмежувальних заходів".

"Я як міністр охорони здоров'я буду звертатися щодо посилення контролю за всіма правилами, які встановлені в нашій країні, за всіма обмежувальними заходами".

Деталі: Міністр повідомив, що за минулу добу загалом було здійснено 39 869 тестувань на коронавірус, із них 19 327 досліджень методом ПЛР, а також 20 542 методом ІФА.

Що передувало: За минулу добу, 7 серпня, в Україні виявлено 1 489 нових випадків коронавірусу. При цьому 27 людей померло, 600 – одужало. 

Динаміку епідемії COVID-19 в Україні та світі можна простежити на інфографіці "Української правди".

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Катерина Тищенко, УП
Теми: МОЗкарантинкоронавірус


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