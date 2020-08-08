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Зеленський доручив уряду мобілізувати сили для боротьби з COVID-19

Субота, 8 серпня 2020, 09:55
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряду слід "мобілізувати сили" уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції.

Джерело: доручення Зеленського прем'єру Денису Шмигалю, повідомляє пресслужба президента

Пряма мова: "Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу".

Деталі: З огляду на стрімке зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 в Україні президент дав доручення Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади всім необхідним обладнанням.

Крім того, Зеленський наказав уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Що передувало: За минулу добу, 7 серпня, в Україні виявлено 1 489 нових випадків коронавірусу. При цьому 27 людей померло, 600 – одужало. 

Динаміку епідемії COVID-19 в Україні та світі можна простежити на інфографіці "Української правди".

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Українська правда
Теми: ЗеленськийКабінет міністрівкоронавірускарантин


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