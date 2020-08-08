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У Києві 200 випадків коронавірусу за добу

Субота, 8 серпня 2020, 10:07
У Києві 200 випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 7 серпня, коронавірус виявили у 200 мешканців Києва, троє хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 99 жінок віком від 18 до 85 років, 90 чоловіків віком від 19 до 78 рокiв, 7 дівчаток від 2 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Одужали 42 людини.

Найбільше випадків захворювання 7 серпня виявили в Дарницькому районі – 29. У Дніпровському районі виявили 28 випадків, у Деснянському – 24, в Оболонському та Святошинському районах – по 23 випадки.

 

Загалом у столиці вже 9378 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли від хвороби 145 киян, одужало 3205 мешканців.

Що передувало: За минулу добу, 7 серпня, в Україні виявлено 1 489 нових випадків коронавірусу. При цьому 27 людей померло, 600 – одужало. 

Динаміку епідемії COVID-19 в Україні та світі можна простежити на інфографіці "Української правди".

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Українська правда
Теми: коронавірусКиївВіталій Кличко
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