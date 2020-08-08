"Прослушка" у Ткача: отвір веде на горище, відкрито провадження

Журналісти програми "Схеми" залишаються біля будинку свого колеги Михайла Ткача, де було виявлено ознаки встановлення прослуховуючого пристрою, оскільки поліція поки не взяла під охорону приміщення.

Джерело: головний редактор "Схем" Наталя Седлецька у Facebook, поліція Києва

Деталі: Седлецька повідомила, що коли Ткач знайшов у себе ознаки встановлення апаратури, журналісти викликали поліцію.

Дослівно: ""Отвір" довжиною щонайменше 60 см проходить у стелю, а Михайло живе на останньому поверсі. Над квартирою – спільне горище, до якого є доступ з різних під’їздів.

На виклик прибув спершу поліцейський патруль, а згодом слідчо-оперативна група з Шевченківського райвідділку Нацполіції. Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву. Та поїхали.

фото з Facebook Седлецької

Тобто "глибше" не шукали. Більше того, ми просили поліцію забезпечити охорону приміщення (горища), в яке можна легко потрапити і знищити речові докази. Це б допомогло нам зберегти їх, допоки поліція знову не повернеться. Але нам сказали далі звертатись вже у райвідділок і там запитувати, чи за нашою заявою розпочали кримінальне провадження, чи призначили слідчого у справі, тощо.

Наразі команда нашої програми залишається тут, щоб самотужки стежити за місцем події та збереженням можливих доказів".

Деталі: Як зазначила Седлецька, журналісти очікують якнайшвидшої реєстрації кримінального провадження за статтями перешкоджання професійній журналістській діяльності, незаконне збирання інформації, втручання в приватне життя.

Також вони очікують якнайскорішого належного огляду квартири Ткача на предмет наявності професійного обладнання для стеження за журналістом-розслідувачем.

Разом з тим, київська поліція розпочала провадження за статтею "Порушення недоторканності приватного життя".

Дослівно поліція: "Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся чоловік та повідомив, що в своїй квартирі на вулиці Ольжича він виявив пошкодження в стелі. Оперативний черговий направив за вказаною адресою слідчо-оперативну групу, аби задокументувати правопорушення.

По прибуттю правоохоронці провели огляд місця події та опитали заявника. У ході перевірки повідомлення поліцейські виявили на стелі у квартирі на п’ятому поверсі пошкодження. Також співробітники поліції оглянули дах будівлі, але ніяких пошкоджень або технічних засобів не виявили.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування".

Деталі: Пізніше в поліції додали, що правоохоронці запланували проведення повторного огляду і судових експертиз, аби з’ясувати, чи був у приміщенні встановлений будь-який прослуховувальний пристрій.

Що передувало: У суботу зранку журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою.