Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Прослушка" у Ткача: отвір веде на горище, відкрито провадження

Субота, 8 серпня 2020, 10:52
Facebook Седлецької

Журналісти програми "Схеми" залишаються біля будинку свого колеги Михайла Ткача, де було виявлено ознаки встановлення прослуховуючого пристрою, оскільки поліція поки не взяла під охорону приміщення.

Джерело: головний редактор "Схем" Наталя Седлецька у Facebook, поліція Києва

Деталі: Седлецька повідомила, що коли Ткач знайшов у себе ознаки встановлення апаратури, журналісти викликали поліцію.

Дослівно: ""Отвір" довжиною щонайменше 60 см проходить у стелю, а Михайло живе на останньому поверсі. Над квартирою – спільне горище, до якого є доступ з різних під’їздів.

На виклик прибув спершу поліцейський патруль, а згодом слідчо-оперативна група з Шевченківського райвідділку Нацполіції. Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву. Та поїхали.

 
фото з Facebook Седлецької

Тобто "глибше" не шукали. Більше того, ми просили поліцію забезпечити охорону приміщення (горища), в яке можна легко потрапити і знищити речові докази. Це б допомогло нам зберегти їх, допоки поліція знову не повернеться. Але нам сказали далі звертатись вже у райвідділок і там запитувати, чи за нашою заявою розпочали кримінальне провадження, чи призначили слідчого у справі, тощо.

Наразі команда нашої програми залишається тут, щоб самотужки стежити за місцем події та збереженням можливих доказів".

 

Деталі: Як зазначила Седлецька, журналісти очікують якнайшвидшої реєстрації кримінального провадження за статтями перешкоджання професійній журналістській діяльності, незаконне збирання інформації, втручання в приватне життя.

Також вони очікують якнайскорішого належного огляду квартири Ткача на предмет наявності професійного обладнання для стеження за журналістом-розслідувачем.

Разом з тим, київська поліція розпочала провадження за статтею "Порушення недоторканності приватного життя".

Дослівно поліція: "Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся чоловік та повідомив, що в своїй квартирі на вулиці Ольжича він виявив пошкодження в стелі. Оперативний черговий направив за вказаною адресою слідчо-оперативну групу, аби задокументувати правопорушення.

По прибуттю правоохоронці провели огляд місця події та опитали заявника. У ході перевірки повідомлення поліцейські виявили на стелі у квартирі на п’ятому поверсі пошкодження. Також співробітники поліції оглянули дах будівлі, але ніяких пошкоджень або технічних засобів не виявили.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування".

Що передувало: У суботу зранку журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою.

Українська правда
Теми: ЗМІполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

доповнено"Прослушка" у Ткача: отвір веде на горище, відкрито провадження

У Києві 200 випадків коронавірусу за добу

Журналіст-розслідувач заявив про прослуховування

Коронавірус в Україні: знову антирекорд, 1489 випадків

У Telegram злили персональні дані 7 тисяч військових – Офіс омбудсмена

фотоБілорусь депортувала двох українських журналістів

Усі новини...
ЗМІ
Журналіст-розслідувач заявив про прослуховування
Білорусь депортувала двох українських журналістів
ЗМІ повідомляють про затримання українських журналістів у Мінську
Останні новини
12:09
"Батьківщина" висуває свого кандидата в мери Києва
11:44
У Варшаві затримали 48 ЛГБТ-активістів після сутичок з поліцією
11:40
В EBA виступили проти підвищення "мінімалки"
11:16
Вчителів не будуть масово тестувати на коронавірус – Степанов
11:07
У Німеччині заговорили про заборону поїздок до країн з високим ризиком зараження
10:52
доповнено"Прослушка" у Ткача: отвір веде на горище, відкрито провадження
10:33
ЄС скоротив список країн, з яких дозволено в’їзд
10:07
У Києві 200 випадків коронавірусу за добу
09:55
Зеленський доручив уряду мобілізувати сили для боротьби з COVID-19
09:41
Степанов ініціюватиме посилення контролю за карантинними заходами
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!