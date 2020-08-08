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На кордоні з Білоруссю затримали трьох членів руху "Відкрита Росія"

Субота, 8 серпня 2020, 23:26
На кордоні з Білоруссю затримали трьох членів руху Відкрита Росія
Андрій Пивоваров

Виконавчого директора громадського руху "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова і ще двох членів цієї організації затримали на російсько-білоруському кордоні.

Джерело: РБК з посиланням на повідомлення голови "Відкритої Росії" Анастасії Буракової

Деталі: Андрій Пивоваров, Данило Потапов та Олександра Федосєєва їхали до Білорусі спостерігати за виборами президента, що відбудуться 9 серпня. Їх затримали російські прикордонники.

Пряма мова Буракової: "Усі інші пасажири проїхали спокійно, а їх зняли з рейсу. Вони встигли нам це повідомити, після цього зв’язок з ними перервався, досі ми не можемо до них додзвонитися".

Нагадаємо: вдень 7 серпня у готелі "Мінськ" в столиці Білорусі затримали українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка, які працюють штатними кореспондентами телеканалу "Настоящее время".

Теми: БілорусьРосіякордон
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