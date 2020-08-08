Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кандидатка у президенти Білорусі покинула домівку в цілях безпеки

Субота, 8 серпня 2020, 23:59

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська з безпекових міркувань змушена була покинути свою квартиру в Мінську і знаходиться в оточенні членів свого штабу

Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на прес-секретаря кандидата Анну Красуліну

Пряма мова: "Після затримання двох своїх основних помічників Світлана Тихановська була змушена покинути свою квартиру і зараз вона знаходиться в Мінську в оточенні членів штабу і журналістів. Ночувати вдома Тихановська не буде, щоб не залишатися одною. Але вона не покидає Мінськ, залишається на території міста".

Деталі: Красуліна також повідомила, що приблизно з 15 години суботи не виходить на зв'язок представник штабу Тихановської та її довірена особа Олег Моїсеєв, який був викликаний на бесіду в МВС.

Нагадаємо: У суботу вдень правоохоронні органи затримали керівника виборчого штабу Тихановської - Марію Мороз.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. З 4 по 8 серпня в країні пройшло дострокове голосування.

Теми: Білорусьвибориопозиція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВнаслідок вибуху у Бейруті загинув громадянин України

На півночі Китаю від бубонної чуми померла ще одна людина

Плівки Деркача: Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори

Шмигаль розповів, за яких умов можна відновити постачання води у Крим

Кабмін визначився, як працюватимуть школи в умовах пандемії

відеоЗаштовхали у бус: у Білорусі затримали голову штабу опонентки Лукашенка

Усі новини...
Білорусь
На кордоні з Білоруссю затримали трьох членів руху "Відкрита Росія"
Заштовхали у бус: у Білорусі затримали голову штабу опонентки Лукашенка
ЦВК Білорусі запевняє, що достроково вже проголосувало 32% виборців
Останні новини
23:59
Кандидатка у президенти Білорусі покинула домівку в цілях безпеки
23:40
фотоВнаслідок вибуху у Бейруті загинув громадянин України
23:26
На кордоні з Білоруссю затримали трьох членів руху "Відкрита Росія"
22:57
На півночі Китаю від бубонної чуми померла ще одна людина
22:38
У Бельгії поблизу аеродрому розбився планер, двоє загиблих
22:23
Плівки Деркача: Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори
22:06
Прем’єр заявив про значне зменшення кількості безробітних
21:36
мапиПогода в Україні: спека й місцями грозові дощі
21:22
Шмигаль розповів про знайомство з Ахметовим
20:47
Ліван повідомив про 6 тисяч постраждалих від вибуху в Бейруті
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!