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Кандидатка у президенти Білорусі покинула домівку в цілях безпеки

Субота, 8 серпня 2020, 23:59
Кандидатка у президенти Білорусі покинула домівку в цілях безпеки

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська з безпекових міркувань змушена була покинути свою квартиру в Мінську і знаходиться в оточенні членів свого штабу

Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на прес-секретаря кандидата Анну Красуліну

Пряма мова: "Після затримання двох своїх основних помічників Світлана Тихановська була змушена покинути свою квартиру і зараз вона знаходиться в Мінську в оточенні членів штабу і журналістів. Ночувати вдома Тихановська не буде, щоб не залишатися одною. Але вона не покидає Мінськ, залишається на території міста".

Деталі: Красуліна також повідомила, що приблизно з 15 години суботи не виходить на зв'язок представник штабу Тихановської та її довірена особа Олег Моїсеєв, який був викликаний на бесіду в МВС.

Нагадаємо: У суботу вдень правоохоронні органи затримали керівника виборчого штабу Тихановської - Марію Мороз.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. З 4 по 8 серпня в країні пройшло дострокове голосування.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьвибориопозиціяТихановськаЛукашенко
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