Заштовхали у бус: у Білорусі затримали голову штабу опонентки Лукашенка

Начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз знову затримали.

Джерело: TUT.BY

Деталі: цього разу Мороз затримали прямо біля штабу кандидата, Тихановська в цей момент була поруч з нею.

Пряма мова довіреної особи Марії Мороз Ольги Ковалькової: "Ми з Марією і Світланою були біля штабу, під'їхав синій бус, звідти вийшли люди без форми, відштовхнули Світлану, затягли Марію в машину. Ми намагалися передати їй договір з адвокатом, кричали, щоб вони його взяли, але вони зачинили двері і поїхали. Сказали, що везуть в РУВС Центрального району, потім сказали, що в РУВС Радянського, за попередньою інформацією на Марію складено адміністративний протокол, за що — невідомо".

Нагадаємо: раніше Марію Мороз вже затримували. Тоді це було для "роз'яснювальної бесіди".

Передісторія: