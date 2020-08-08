Заштовхали у бус: у Білорусі затримали голову штабу опонентки Лукашенка
Начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз знову затримали.
Джерело: TUT.BY
Деталі: цього разу Мороз затримали прямо біля штабу кандидата, Тихановська в цей момент була поруч з нею.
Пряма мова довіреної особи Марії Мороз Ольги Ковалькової: "Ми з Марією і Світланою були біля штабу, під'їхав синій бус, звідти вийшли люди без форми, відштовхнули Світлану, затягли Марію в машину. Ми намагалися передати їй договір з адвокатом, кричали, щоб вони його взяли, але вони зачинили двері і поїхали. Сказали, що везуть в РУВС Центрального району, потім сказали, що в РУВС Радянського, за попередньою інформацією на Марію складено адміністративний протокол, за що — невідомо".
Нагадаємо: раніше Марію Мороз вже затримували. Тоді це було для "роз'яснювальної бесіди".
Передісторія:
- 14 липня Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Крім Бабарико, в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкало.
- Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).
- 16 липня відбулася зустріч штабів трьох опозиційних кандидатів: Світлани Тіхановської, Валерія Цепкало і Віктора Бабарико, на якій було оголошено про об'єднання зусиль.
- Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.