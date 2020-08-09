Коронавірус: в Україні 1199 нових заражених та 18 смертей

У суботу, 8 серпня в Україні виявили ще 1 199 випадків коронавірусу, 18 хворих померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Львівська область є лідером з поширення хвороби – там за добу зафіксували 125 нових заражень та 3 летальні випадки.

Лише на 1 випадок менше на Івано-Франківщині: 124. Двоє жителів області померли від вірусу.

Слідом йде Харківщина з 123 зараженнями та одним летальним випадком.

У столиці за останню добу – 120 нових хворих на Covid-19 та дві смерті.

Також повідомляється про 317 людей, що одужали.

МОЗ повідомляє, що загалом вже проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР.

Нагадаємо: За добу 7 серпня в Україні було виявлено рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 1 489. При цьому 27 людей померли, 600 – одужало.

Динаміку епідемії COVID-19 в Україні та світі можна простежити на інфографіці "Української правди".

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