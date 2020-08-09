Вибори в Білорусі: ЦВК переконує в рекордній явці на дострокове голосування

На шостих президентських виборах в історії незалежної Білорусі в достроковому голосуванні нібито взяли участь 41,7% білорусів, що мають право голосу, це 2 854 336 виборців.

Джерело: ЦВК Білорусі

Деталі: Такий показник явки є максимальним порівняно з усіма попередніми президентськими кампаніями в Республіці Білорусь.

Про попередній рекорд ЦВК рапортувала на минулих виборах у 2015 році. Тоді в достроковому голосуванні нібито взяли участь 36,05% виборців, а в цілому на п'ятих виборах президента явка склала 86,75%. Того року Олександр Лукашенко нібито набрав 83,49% голосів, що також стало рекордним показником "підтримки" за всі роки при владі.

Дострокове голосування на президентських виборах 2020 року стартувало 4 серпня і тривало п'ять днів, по 8 серпня включно. Основний день виборів призначений на неділю, 9 серпня.

За посаду президента Білорусі на цей раз змагаються п'ять кандидатів, в тому числі нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко - він йде на вибори в шостий раз. Головним конкурентом Лукашенка ЗМІ вважають дружину політв'язня, відеоблогера Сергія Тіхановського Світлану Тіхановську

Також ЦВК зареєструвала в якості кандидатів колишнього депутата нижньої палати парламенту країни Анну Канопацкую, співголови громадського об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва, голови партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергія Черечня.

У липні на зустрічі з колективами найбільших ЗМІ Білорусі, більшість з яких державні, Лукашенко показав результати соцопитування, яке провів Оперативно-аналітичний центр при президентові Білорусі, щодо свого рейтингу. Так, до кінця червня 2020 року рівень довіри до Лукашенка нібито досяг 76%, "а за оцінкою експертів в найближчій перспективі повинен досягти 80%".

Довідка: Згідно з даними ЦВК РБ, на 6 президентських виборах в Білорусі право голосу мають 6 844 932 білоруса.

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