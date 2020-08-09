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Громадянам за окремих умов все ж дозволять перетин КПВВ з окупованим Кримом

Неділя, 9 серпня 2020, 10:12
Громадянам за окремих умов все ж дозволять перетин КПВВ з окупованим Кримом

8 серпня Кабмін України вирішив тимчасово зупинити роботу пунктів пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом. При цьому в окремихвипадках громадянам дозволять перетинати лінію розмежування.

Джерело: представництво Президента України в АР Крим у Facebook

Дослівно: "Розуміючи всі ризики у зв’язку з рішенням Уряду щодо обмеження перетину адмінмежі з Кримом, Представництво наголошує, що докладатиме зусиль для того, щоб збалансувати таке рішення, з урахуванням прав та інтересів громадян України, які живуть на окупованій території, зберегти можливість комунікації та зв’язків".

Деталі:  Підставами для дозволу на перетин адмінкордону з окупованим півостровом можуть бути:

— подача абітурієнтом (із одним із батьків/опікунів) документів для вступу до ЗВО;

— у випадках відсутності реєстрації місця проживання, проте наявності інших підтверджень проживання в Криму/на підконтрольній Уряду території;

— необхідності дотримання принципу єдності сім’ї;

— у випадках тяжкої хвороби особи та необхідності поповнення запасів ліків та/чи отримання медичної допомоги;

— у випадках смерті або тяжкої хвороби близьких родичів;

— в інших випадках, коли є підстава вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину особою адміністративної межі в будь-якому напрямку (зокрема й у випадках політично мотивованого переслідування з боку окупаційної влади).

Рішення про перетин КПВВ за гуманітарними підставами буде приймати Державна прикордонна служба за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що "представництво сприятиме громадянам у отриманні такого рішення".

 

Нагадаємо: На контрольному пункті в'їзду/виїзду Армянськ-Каланчак зі сторони окупованого Криму утворилася черга на виїзд з півострова, яка постійно поповнюється. Причина - рішення українсьої влади тимчасово обмежити перетин пунктів пропуску з окупованим Кримом.

Українська правда

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Теми: окупаціяКрим
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