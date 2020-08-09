Вибори в Білорусі: люди скаржаться на проблеми з інтернетом

У Білорусі в основний день виборів президента Республіки користувачі скаржаться на проблеми з доступом до інтернету.

Джерело: Інтерфакс-Захід

Деталі: з ранку неділі, 9 серпня, в соціальних мережах користувачі повідомляють, що месенджери, зокрема Telegram, працюють зі збоями, утруднений доступ до YouTube, деякі сайти не відкриваються, в тому числі сайт незалежного спостереження Zubr.in. Також нестабільно працюють популярні VPN-сервіси. Як відзначають користувачі, проблеми спостерігаються як у тих, хто користується стаціонарним, так і мобільним інтернетом.

Крім того, окремі торгові точки вивішують оголошення, що через технічні збої можуть не працювати термінали.

У "Белтелекомі" (найбільший інтернет-оператор країни) заявили, що спостерігається "проблема із зовнішніми каналами, велике навантаження". Про конкретні терміни вирішення проблем не повідомляють і приносять вибачення за доставлені незручності.

Повідомлення про проблеми з Інтернетом надходять з різних регіонів країни.

Для багатьох користувачів Інтернету відсутня можливість зайти на сайти держустанов, міністерств і відомств, Державного агентства "БелТА", а також на сайт президента Білорусі.

Нагадаємо:

Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року. 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Ніякі президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

До виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.

На шостих президентських виборах в історії незалежної Білорусі в достроковому голосуванні нібито взяли участь 41,7% білорусів, що мають право голосу, це 2 854 336 виборців.