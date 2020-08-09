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Коронавірус: Київ та 8 областей не можуть послаблювати карантин

Неділя, 9 серпня 2020, 14:07
Коронавірус: Київ та 8 областей не можуть послаблювати карантин

У 9 регіонах України епідеміологічна ситуація не дозволяє послаблювати карантинні обмеження.

Джерело: дані МОЗ станом на 9 серпня

Деталі: У Волинській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській, Чернівецькій областях та у Києві поки неможливий перехід до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень.

Усі ці області та столиця вважаються регіонами із значним поширенням COVID-19 через невідповідність визначеним критеріям.

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Нагадаємо: 8 серпня в Україні виявили ще 1 199 випадків коронавірусу, 18 хворих померли.

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірусКиїв
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