Лукашенко – Путіну про коронавірус: Хвороба противна, далі нікуди

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав коронавірусну інфекцію хворобою виліковною, але противною.

Джерело: Лукашенко після голосування на виборах президента Білорусі, повідомляє Tut.by

Деталі: Лукашенко зазначив, що зараз проводиться епідрозслідування щодо того, де він міг заразитися коронавірусом.

Пряма мова: "Я людина міцна, я фактично вірус переніс на ногах, думаючи про те, що я просто втомився. Це стан, як кажуть, – їжачок у тумані. Ідеш, важко, але думаєш – навантаження великі, тому від цього. Але коли домашні мої просигналізували, що є проблеми, ми поїхали до лікарні, переконалися, що я переніс цей вірус на ногах... Якби я не поїхав перевірятися, може, я б так і переніс це. Не раджу вам переносити цю хворобу".

"Ми з Путіним обговорювали цю проблему, я йому про це розповідав і йому дав пораду: "Бережи себе, тому що хвороба виліковна – наші лікарі, молодці, навчилися – але така противна, що далі нікуди"".

"Але висновки треба зробити: харчування, здоровий спосіб життя і ні в якому разі не сидіти вдома, більше на повітрі рухатися, бігати, стрибати, займатися спортом. Це я вам щиру говорю.

Поки настороженості ніякої немає, лікарі сказали, що я абсолютно безпечний, тому, якщо зі мною зіткнешся, від мене можеш не тікати".

Що передувало: 28 липня Лукашенко заявив, що безсимптомно перехворів на коронавірусну інфекцію.