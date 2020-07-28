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Лукашенко заявив, що "на ногах" перехворів на коронавірус

Вівторок, 28 липня 2020, 18:08

Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що безсимптомно на ногах переніс коронавірус.

Джерело: Лукашенко, якого цитує держінформагентство БЕЛТА

Деталі: Президент РБ на зустрічі з керівництвом та особовим складом відомств системи забезпечення національної безпеки при відвідуванні військової частини 3214 внутрішніх військ МВС вибачився за свій голос. Поскаржився, що останнім часом доводиться дуже багато говорити.

Пряма мова: "Але найдивовижніше те, ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий вчора висновок лікарі зробили. Безсимптомно...

Як я і говорив, 97% населення у нас переносять цю заразу безсимптомно. Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних. Нарешті і я потрапив у золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус ".

Нагадаємо: На початку липня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні коронавірус перемогли.

Він дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.

У країні не запроваджувалися жорсткі карантинні обмеження.

Теми: Лукашенкокоронавірус


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