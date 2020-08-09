Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві не всі встигли проголосувати на виборах президента Білорусі

Неділя, 9 серпня 2020, 20:57
Укрінформ

На Майдані Незалежності в центрі Києва у неділю ввечері пройшла акція солідарності з Білоруссю.

Джерело: Укрінформ

 

Деталі: Учасники акції провели віче на Майдані і вирушили до посольства Білорусі, вимагаючи чесного підрахунку голосів на виборах білоруського президента.

Тим часом на виборчій дільниці, яка розташована у приміщенні посольства Білорусі, цілий день були великі черги охочих проголосувати на президентських виборах. Людей запускали в будівлю по одному і з великими інтервалами.

Зрештою, не всі встигли проголосувати. Коли посол Республіки Білорусь в Україні повідомив про закриття виборчої дільниці, це викликало обурення, виборці почали скандувати "ганьба" та підняли власні паспорти.

 

Що передувало: У неділю, 9 серпня, у Білорусі пройшли президентські вибори.

Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб – дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень та діючий президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

За даними національного екзит-полу, за Лукашенка проголосували 79,7% виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську – 6,8%.

Українська правда
Теми: КиївБілорусьвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

доповненоЗа Лукашенка проголосували майже 80% виборців – національний екзит-пол

У двох гравців "Динамо" виявили коронавірус

У Білорусі вже звітують про явку 73%, у центрі Мінська спецтехніка

Донецька "Слуга народу" наполягає на проведенні виборів у прифронтовій зоні

ЦВК заявила про неможливість проведення виборів біля лінії зіткнення

Зеленський: Маємо визначити кримськотатарський народ як корінний

Усі новини...
Київ
Коронавірус: Київ та 8 областей не можуть послаблювати карантин
Кличко знову заговорив про електросамокати Bolt та попросив допомоги у Ради
У центрі Києва знайшли вибуховий пристрій – поліція
Останні новини
21:25
Напередодні виборів до Білорусі не пустили 29 українців
20:57
фотоУ Києві не всі встигли проголосувати на виборах президента Білорусі
20:46
Повінь на грецькому острові Евія: 5 загиблих і сильні руйнування
20:09
доповненоЗа Лукашенка проголосували майже 80% виборців – національний екзит-пол
19:59
На деяких дільницях у Білорусі явка перевищила 100% – спостерігачі
19:35
У двох гравців "Динамо" виявили коронавірус
19:20
Прем'єр Британії заявив про необхідність відкрити школи у вересні
19:12
Перші дні тижня прийдуть із дощами й грозами
18:55
На Донбасі в неділю тиша, але є одне порушення
18:44
Після весілля на Львівщині на коронавірус захворіли гості
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!