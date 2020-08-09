У Києві не всі встигли проголосувати на виборах президента Білорусі

На Майдані Незалежності в центрі Києва у неділю ввечері пройшла акція солідарності з Білоруссю.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Учасники акції провели віче на Майдані і вирушили до посольства Білорусі, вимагаючи чесного підрахунку голосів на виборах білоруського президента.

Тим часом на виборчій дільниці, яка розташована у приміщенні посольства Білорусі, цілий день були великі черги охочих проголосувати на президентських виборах. Людей запускали в будівлю по одному і з великими інтервалами.

Зрештою, не всі встигли проголосувати. Коли посол Республіки Білорусь в Україні повідомив про закриття виборчої дільниці, це викликало обурення, виборці почали скандувати "ганьба" та підняли власні паспорти.

Виборчу дільницю в посольстві Білорусі у Києві закрили — десятки людей не встигли проголосувати. Вони підняли свої паспорти та скандують «ганьба». Багато людей чекали, щоб проголосувати, від ранку pic.twitter.com/KkrQOq0eaL — hromadske (@HromadskeUA) August 9, 2020

Що передувало: У неділю, 9 серпня, у Білорусі пройшли президентські вибори.

Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб – дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень та діючий президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

За даними національного екзит-полу, за Лукашенка проголосували 79,7% виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську – 6,8%.