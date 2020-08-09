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У Тихановської кажуть, що вона перемогла Лукашенка на трьох дільницях Мінська

Неділя, 9 серпня 2020, 23:25
У Тихановської кажуть, що вона перемогла Лукашенка на трьох дільницях Мінська

Штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської повідомляє, що на трьох дільницях у Мінську вона набрала більше голосів, ніж Олександр Лукашенко.

Джерело: представник штабу Тихановської Ольга Ковалькова з посиланням на дані, які розміщені на дільницях після завершення голосування, Інтерфакс

Пряма мова Ковалькової: "У Мінську на дільниці №51 Жовтневого району за Лукашенка – 394, за Тихановську – 1226.

Дільниця №70 Первомайського району: за Лукашенка – 686, за Тихановську – 1023.

Дільниця №37 Первомайського району: за Лукашенка – 297, за Тихановську – 848".

Що передувало: За даними національного екзит-полу, на виборах президента Білорусі за Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську – 6,8%.

Українська правда

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Теми: БілорусьвибориТихановськаЛукашенко
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