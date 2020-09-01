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У штабі опонента Лукашенка оголосили про створення партії

Вівторок, 1 вересня 2020, 00:28
У штабі опонента Лукашенка оголосили про створення партії
Фото: TYT.BY

Штаб опозиційного білоруського політика Віктора Бабарика повідомив про створення партії "Разом". Окрім Бабарика, про наміри організаційно оформити боротьбу проти режиму оголосила також керівниця штабу та член Координаційної ради Марія Колесникова. 

Джерело: звернення Бабарика і Колесникової 

Пряма мова Бабаріко: "Ми розуміємо, що настав час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми, в яку ми могли б об'єднати всіх прихильників".

Деталі: Звернення було записано перед затриманням політика ще у червні цього року. 

Опозиціонер заявив, що метою діяльності руху стане проведення конституційної реформи та об’єднання суспільних ініціатив. 

За словами Колесникової, документи для реєстрації партії подадуть найближчим часом. 

"За останні три місяці ми всі разом зробили більше, ніж за останні 26 років. Разом ми боролися і продовжуємо боротися за свободу і за наше майбутнє. Сьогодні ми формуємо нове, свідоме і відповідальне білоруське суспільство. З'являються нові виклики і запити і на них необхідно реагувати. Країна знаходиться в політичній і соціально-економічній кризі. І ми разом знаємо, як з цієї кризи вийти", – сказала очільниця штабу. 

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років.
  • Силовики продовжують свавілля проти білорусів: затримано близько 7 тисяч осіб. За різними даними під час акцій протесту загинуло від 4 до 6 людей. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду з вимогою перевиборів та конституційної реформи. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьпартіїопозиція
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