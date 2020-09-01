У штабі опонента Лукашенка оголосили про створення партії

Штаб опозиційного білоруського політика Віктора Бабаріко повідомив про створення партії "Разом". Окрім Бабаріко, про наміри організаційно оформити боротьбу проти режиму оголосила також керівниця штабу та член Координаційної ради Марія Колеснікова.

Джерело: звернення Бабаріко і Колеснікової

Пряма мова Бабаріко: "Ми розуміємо, що настав час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми, в яку ми могли б об'єднати всіх прихильників".

Деталі: Звернення було записано перед затриманням політика ще у червні цього року.

Опозиціонер заявив, що метою діяльності руху стане проведення конституційної реформи та об’єднання суспільних ініціатив.

За словами Колесніковою, документи для реєстрації партії подадуть найближчим часом.

"За останні три місяці ми всі разом зробили більше, ніж за останні 26 років. Разом ми боролися і продовжуємо боротися за свободу і за наше майбутнє. Сьогодні ми формуємо нове, свідоме і відповідальне білоруське суспільство. З'являються нові виклики і запити і на них необхідно реагувати. Країна знаходиться в політичній і соціально-економічній кризі. І ми разом знаємо, як з цієї кризи вийти", – сказала очільниця штабу.

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