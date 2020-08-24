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Координаційна рада Білорусі розпочинає підготовку до референдуму про зміни до Конституції

Понеділок, 24 серпня 2020, 01:23

Довірена особа екс кандидата у президенти Світлани Тихановської, член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова заявила, що КР розпочинає підготовку до референдуму про зміни до Конституції

Джерело: Ковалькова у Facebook

Пряма мова: "Збереження влади в руках колишнього президента призводить до величезних збитків на підприємствах та впливає на добробут народ. Каже нам, що привезе робітників з Росії, Китаю, України. Але це наша країна! Ми, народ Білорусі, потребуємо лише одного, що він нарешті пішов.

Заявляємо, що діємо тільки в межах Конституції Білорусі. Ми закликаємо громадян по всій країні розпочати процедуру анулювання повноважень депутатів Палати представників та депутатів місцевих рад. Розпочинаємо підготовку до референдуму про зміни до Конституції".

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Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.
  • Білоруси відзначають, що їх протест - мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.

Теми: ЛукашенкоБілорусь


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